Seulement deux mois après son achat de près de 3.000 euros, Carlo, un Belge, n’a plus droit à la garantie: «Le directeur de l’entreprise ne répondait plus à mes appels»

Carlo a muni sa maison de cinq appareils de climatisation de la marque japonaise Daikin il y a de cela deux mois et connaît déjà quelques soucis. « Au bout de quelques mois, une odeur étrange s’est dégagée du climatiseur et lorsque ce problème a été résolu, l’installation a cessé de refroidir et de chauffer », explique-t-il à nos confrères de HBvL.

de videos

Depuis, l’installateur a fait faillite, il n’a donc pas eu de réponse de la part de ce dernier. « Le directeur de l’entreprise ne répondait plus à mes appels », assure-t-il. C’est finalement Daikin qui a envoyé un technicien en mars dernier pour les réparations, ce qui lui a coûté… 427 euros. En effet, c’est le vendeur qui assure la garantie et non le fabricant, il n’a donc pas pu en bénéficier dans le cadre de cette réparation.