«On a laissé un chien mourir dans la cave sans aucun soin ni nourriture»: ses deux autres compagnons enfin sortis de leur calvaire à La Louvière

Abandonnés dans un logement à La Louvière durant plusieurs semaines, Joys et Maïka ont échappé de justesse à la mort. Malheureusement leur troisième compagnon a eu moins de chance et n’a pu être sauvé. Enfermés dans la cave sans nourriture ni eau, Joys et, surtout Maïka, arrivent au refuge dans un état de maigreur extrêmement avancé.