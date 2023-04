Le rallye humoristique d’Herchies est de retour pour sa 51e édition

Sur ce rallye, on peut voir de tout : des personnes aux costumes farfelus, des vélos décorés ou encore des chars en carton. Le rallye va bientôt animer le village d’Herchies.

La place du village, le café « la Mas », l’atelier Babet, Vacresse et son terrain de football font partie des étapes du parcours qui arpentera toutes les rues du village. Tous les déguisements sont autorisés et même conseillés tant qu’ils ne sont pas vulgaires. Une médaille sera attribuée au vainqueur de la course, mais pas seulement ! Les personnes arborant le meilleur costume, détenant le plus beau char et celles qui auront mis le plus d’ambiance gagneront aussi une récompense !