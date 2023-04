Avec sa première édition, le Festival Chic Chac veut redonner vie à la ville de Verviers

L’événement se veut un maximum local et écoresponsable, avec des artistes locaux, des décors faits de récup’ et des toilettes sèches.

Dans la même direction, le festival mettra à disposition des Food Truck afin de permettre aux plus gourmands de se rassasier, mais leur nombre sera limité pour que les restaurants alentours puissent aussi profiter de l’événement.

Un nom qui claque... mais pas que

« La ville de Verviers, avec ses piétonniers et ses grands espaces verts, se prêtait vraiment bien à un festival d’arts de la rue », explique Laurent Vanderheyden. Le lieu n’est donc pas choisi au hasard… et le nom du festival non plus.

Laurent Vanderheyden, artiste bulliste et jongleur. - Léa De Smet

Si le festival porte le nom de « Chic Chac », ce n’est pas uniquement pour lui donner un nom qui claque mais simplement pour faire référence au lieu choisi, le Parc Fabiola, ancien terrain de la Chic Chac.

De plus, « l’événement a lieu le lundi de Pentecôte, un certain nombre de familles seront certainement présentes au parc sans forcément savoir qu’un événement y serait organisé. Elles auront donc la surprise, et nous une possibilité d’attirer des gens qui n’étaient pas nécessairement au courant au préalable », indique Audrey Bonhomme, directrice du Centre culturel de Verviers.

Audrey Bonhomme, directrice du Centre Culturel de Verviers. - Léa De Smet

Si les organisateurs souhaitent toucher du monde, ils désirent avant tout attirer les Verviétois pour garder cet ancrage local. Ils veulent également donner la possibilité à ceux qui n’ont pas pour habitude de se rendre au théâtre d’y avoir accès.

Les spectacles sont vraiment destinés à tous. « Si l’humour est souvent destiné aux enfants, les artistes ne manqueront pas de faire des clins d’œil aux parents », indique Audrey Bonhomme.

