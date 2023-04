Bonne nouvelle dans la province de Liège: la SNCB élargit son offre de trains

Dans le cadre de son plan de mobilité 2023-2026, la SNCB prévoit d’élargir et d’adapter l’offre des trains dans tout le pays. Le plan a été approuvé fin mars par le conseil d’administration de la société, mais il doit encore être validé par le conseil des ministres.

Dans la province liégeoise, 39 gares seront mieux desservies dans les trois prochaines années. La SNCB prévoit notamment plus de trains vers Bruxelles le week-end et davantage de trains à l’intérieur et autour de Liège, en semaine ainsi qu’en week-end.