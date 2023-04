Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Entre janvier et mars, 959 personnes en situation de séjour irrégulier ont été expulsées de Belgique, soit quasiment deux fois plus qu’au cours de la même période de l’année dernière (502 personnes avaient été renvoyées).

Au revoir, merci !

« Les personnes qui n’ont pas droit à l’asile ou qui sont en situation de séjour irrégulier ne peuvent pas rester dans notre pays », martèle Nicole de Moor (CD&V), secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration. « Nous investissons dans des retours volontaires si possible, avec un encadrement individuel. Mais s’il n’y a pas de volonté de coopérer, nous procédons à des retours forcés. Je renforce le cadre juridique à cet effet avec le récent accord migration et je travaille à de meilleurs accords avec les pays d’origine. »