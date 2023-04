Disparition inquiétante à Bruxelles: Ion, 56 ans, ne s’est plus manifesté depuis dimanche matin

Depuis ce dimanche matin, Ion Guruita, qui a quitté l’hôpital Saint-Pierre à Bruxelles, n’a plus donné de signe de vie...

Monsieur Guruita mesure entre 1 mètre 70 et 1 mètre 75 et est de corpulence normale. Il a les cheveux bruns courts. Au moment de sa disparition, le quinquagénaire portait un pantalon en jeans gris, une chemise bleue, un gilet noir à capuche, une ceinture noire et des chaussures noires.