Basket (D1 Dames): Marjorie Carpréaux et Namur Capitale se séparent

Le Basket Namur Capitale a décidé de ne pas garder la meneuse Marjorie Carpréaux la saison prochaine. Le staff sportif veut rajeunir les cadres, d’où le choix ne pas prolonger l’ex-internationale de 35 ans. Arrivée fin septembre 2021 initialement pour deux mois, la joueuse boraine est donc finalement restée deux saisons en bord de Meuse. « Je remercie le président Jean-François Davreux de m’avoir fait confiance », confie-t-elle. «Après les J.O., c’était une période délicate pour moi et j’avais besoin de me retrouver (ndlr : elle avait signé à Poznan début septembre avant de rentrer rapidement en Belgique). Ceci dit, j’avais aussi décidé de ne pas rester à Namur. Après notre défaite en quart de finale aller des play-offs à Courtrai, c’était assez clair pour moi. » Mais Marjorie reste ambitieuse et s’apprête à relever un nouveau challenge. « J'ai fait une grosse saison. Au deuxième tour, j’ai régulièrement marqué 25-30 points par match tout en donnant 10 assists. Je suis toujours une compétitrice et une sportive de haut niveau. La seule chance que je reste en Belgique, c’est de rejoindre Braine et Fred Dusart que j’apprécie, mais j’ai surtout plusieurs pistes à l’étranger. Je ne peux encore rien dire, mais mon choix se fera dans les prochains jours », conclut Marjorie, qui est déjà passée par Mondeville, Bourges, Villeneuve (France), Solna (Suède), Livorno et Ribera (Italie). (G.P)