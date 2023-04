Le regard d’Emiliano Bonfigli: «Vincent Kompany a grandi plus vite qu’Anderlecht»

C’était il y a à peine une année, le 22 mai 2022. Dans les dernières minutes d’un match de fin de saison, Anderlecht arrache l’égalisation sur le terrain du champion de Belgique, le FC Bruges. Les supporters mauves ne s’en doutent peut-être pas encore, mais il s’agit de la dernière rencontre avec Vincent Kompany en tant qu’entraîneur du Sporting. Un mois plus tôt, l’ancien Diable avait caressé l’idée de ramener enfin un trophée à Anderlecht, après plusieurs saisons de disette. Mais les tirs au but de Cullen et Murillo auront finalement offert la Coupe de Belgique à la Gantoise. Depuis, comme souvent en football, le temps a fait son œuvre. Kompany poursuit désormais son travail à Burnley. Ironie de l’histoire : ce dimanche, quasiment au moment même où le RSCA était battu par Malines, disant dès lors au revoir aux play-offs, on apprenait que Vincent Kompany était élu coach de l’année en Championship anglaise. Une reconnaissance méritée.

Dans les chiffres et dans le jeu, Burnley a écrasé la concurrence : solide leader, à peine trois défaites en 43 matches, deuxième attaque de la série, meilleure défense… Le titre de champion n’est plus qu’une question de jours. En quelques mois, Kompany a évolué et va désormais poursuivre son travail en Premier League. Avec Burnley ? Rien n’est moins sûr, tant son nom est cité dans des grands clubs anglais, comme Tottenham, Chelsea… Le job le plus difficile