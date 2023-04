Le stade Roi Baudouin a accueilli l’an dernier près de 373.000 spectateurs de concerts

Le premier concert d’Ed Sheeran, le 22 juillet, en a attiré le plus grand nombre : 58.735 spectateurs. On en a dénombré plus de 55.000 pour chacun des concerts de Coldplay, début août. Celui des Rolling Stones, le 11 juillet a été vécu par 46.396 personnes.

Une année particulière

Selon le collège, 2022 est une année exceptionnelle au regard des années antérieures pour le stade Roi Baudouin. On avait dénombré trois concerts en 2017 : Coldplay (2 fois) et U2. Il n’y en avait eu aucun en 2018 ; deux en 2019 (Rammstein & Metallica) ; et aucun en 2020 et 2021.