Gros problèmes à la gare d’Angleur ce week-end, elle n’est pas adaptée au nombre de voyageurs pour Bruxelles: «Ça a été le bazar toute la journée»

Durant six week-ends complets, du 22 avril au 28 mai, la ligne SNCB entre les Guillemins et Ans est entièrement coupée à la circulation des trains car Infrabel doit y réaliser de gros travaux de rénovation.

Ce qui signifie que les 80 trains par jour, en partance ou en provenance de Bruxelles et la Côte, doivent s’arrêter à Angleur et Waremme pour emprunter un itinéraire de déviation via la ligne de marchandises passant par Kinkempois, Sclessin, Tilleur et Voroux-Goreux. Un détour à petite vitesse qui occasionne une demi-heure de trajet en plus.

Et forcément, cela signifie également pour tous les voyageurs liégeois de ne pouvoir les emprunter qu’à Waremme ou à Angleur.