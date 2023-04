L’accord est donné par la police pour la pose d’un réseau de caméras le long du parcours du tram à Liège

Dans le cadre des travaux du tram à Liège, il est prévu qu’y soit posé (puis utilisé) un vaste réseau de caméras, « établi sur l’ensemble du parcours, afin de faciliter l’exploitation de la circulation », explique la Ville dans un communiqué. Un projet qui vient de recevoir l’aval du chef de corps de la zone de police de Liège, lors de la commission du 16 mars dernier.

Et de préciser : « Ce réseau, géré par l’OTW, a également pour vocation d’assurer un rôle de sécurisation de la ligne principalement contre les incivilités et de favoriser la sécurisation du personnel et du matériel. L’implémentation des caméras a été prévue par zones et privilégie la surveillance des aiguillages, des stations et des endroits où la voie est traversée par la route. L’OTW est responsable du traitement des images mais l’accès direct et gratuit à celles-ci est bel et bien prévu pour la police, dans des conditions à définir par un protocole. Celui-ci fixera les données transmissibles, la raison de la demande, les mesures de sécurisation du transfert, etc.