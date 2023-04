Formation «Fresque du climat» pour les élus de Genappe

L’association « la Fresque du Climat » œuvre pour embarquer tous les individus et toutes les organisations dans la transition climatique, en permettant la diffusion rapide d’une compréhension partagée du défi que représente le changement climatique. L’association réalise cette mission d’éducation et de sensibilisation auprès de tous les publics, en France et dans plus de 50 pays.

Alors que les citoyens ont déjà pu la faire en février dernier, les élus de la commune de Genappe bénéficieront de cette formation durant trois heures. En effet, les membres de l’association s’unissent pour affirmer que c’est important que les élus locaux soient sensibilisés aux enjeux liés au changement climatique, d’en comprendre les causes et les conséquences et formés pour agir au mieux et au plus vite.