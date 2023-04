Le parlement wallon suspend les «bonus pensions»... mais le dossier est loin d’être clos

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Suite mais pas fin… Après le Parlement flamand et la Chambre des représentants et le parlement bruxellois, c’est au tour du Parlement wallon de mettre un terme au bonus pension des députés. On parle bien de cette possibilité inscrite dans le règlement de dépasser le plafond légal – plafond Wijninckx – de leur pension de 20 % grâce aux pensions liées à d’autres professions ou postes. Pour ceux qui n’ont pas la mémoire des chiffres, on parle donc d’un montant total de plus de 9.375 euros brut.