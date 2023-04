Un membre emblématique de «Danse avec les stars» perd la vie: Chris Marques lui rend un vibrant hommage

Triste nouvelle pour la grande famille de « Danse avec les stars ». Le manager de Len Goodman a annoncé son décès dans un communiqué à l’âge de 28 ans : « C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons que Len Goodman est décédé paisiblement à l'âge de 78 ans. Un mari, un père et un grand-père très aimé qui manquera beaucoup à sa famille, à ses amis et à tous ceux qui l'ont connu. »

L’année dernière, ce personnage emblématique de l’émission avait déclaré : « Ce sera ma dernière saison en tant que juge dans Danse avec les stars. J'ai rejoint l'émission à ses débuts en 2005 et ce fut un immense plaisir de faire partie d'un spectacle aussi merveilleux. Mais j'ai décidé que j'aimerais passer plus de temps avec mes petits-enfants et ma famille en Grande-Bretagne. »

Un bel hommage de Chris Marques

Chris Marques a rapidement réagi au décès de ce danseur, rappelant qu’il a changé la vie d’innombrables personne sà travers le monde. Sur Instagram, il a posté : « Le merveilleux Len Goodman s'est éteint. Merci d'avoir transformé les vies des danseurs à travers le monde. Repose en paix. Amour à Sue et à toute ta famille. Pensées pour les équipes et les amis de Strictly Come Dancing et Danse avec les stars. »