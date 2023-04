Pour la première fois depuis 1976, au moins, Theux va avoir une femme pour bourgmestre

La politique, comme le monde des affaires et d’autres sphères de pouvoir, est dominée par les hommes. La majorité des bourgmestres sont de sexe masculin. Il arrive même dans certaines communes que le bourgmestre n’ait jamais été une femme. C’est le cas à Theux, ou même en remplacement, il n’y a jamais eu de bourgmestre femme depuis 1976 au moins. Une situation qui va changer.

Christiane Orban sera bourgmestre quelques jours en mai. - IFR

La semaine prochaine, la bourgmestre ne sera autre que Christiane Orban. Que les Theutois se rassurent, Pierre Lemarchand va bien. Pour la première fois depuis les inondations, il prend une poignée de jours de vacances. « Comme je peux nommer qui je veux pour me remplacer, j’en ai discuté avec le collège et je trouvais bien de mettre une femme », signale le bourgmestre en titre. « C’est symbolique. Il n’y en a pas eu depuis 1976, au moins. Je crois qu’on a pu être un peu sexiste au sein d’IFR. »

Pierre Lemarchand voit là une manière de mettre en avant son échevine la plus expérimentée. « C’est une façon de témoigner le respect que l’on doit aux femmes sur la liste. Elles font un travail formidable. On se doit de les remercier. »

On notera d’ailleurs qu’en mai 2021, Theux avait été justement critiquée pour son manque de femmes. L’échevine Nathalie Grotenclaes démissionnait et IFR n’avait pas de femme dans les rangs du conseil communal pour la remplacer. Or, il en fallait absolument une pour que l’on retrouve un tiers de femmes au collège. Comme le bourgmestre de l’époque, Didier Deru a démissionné entre-temps, Claudine Brisbois est montée au conseil communal et est devenue échevine dans la foulée.

Didier Deru et christiane Orban. - D.R.

Des vacances instructives

Concernant Christiane Orban, l’actuelle échevine de la Forêt, de la Petite enfance et des Cultes deviendra bourgmestre du premier au cinq mai.

Pierre Lemarchand n’a pas souhaité prendre des vacances depuis les inondations car il estimait que les défis étaient trop grands. « Ici, il y a beaucoup de choses qui sont lancées donc je peux me le permettre. Et puis je ne suis jamais qu’en Hollande, si jamais il y a vraiment un gros problème, je serai de retour en quelques heures. » Pierre Lemarchand indique ne pas trop aimer s’amuser quand il y a encore trop de choses qui sont incertaines. « On a tout le temps des réunions importantes. Et puis, j’aime bien voir les donneurs de leçons qui nous disent qu’on ne fait rien, qu’on n’aurait qu’à faire ceci ou cela alors qu’ils se dorent la pilule au soleil. »

En congé, Pierre Lemarchand va d’ailleurs continuer à étudier la question des inondations.« En tant qu’entrepreneur, j’ai toujours été intéressé par ce qu’ils mettent en place. Ce sont des structures impressionnantes. C’est invraisemblable ce qu’ils font comme digues depuis les inondations dans les années 50. » Pierre Lemarchand est également curieux de voir les infrastructures en termes de mobilité douce. « J’aime bien voir comment ça se passe. » Pour l’heure impossible de voir si ces observations se traduiront en actes concrets.