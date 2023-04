La SNCB renforce son offre de transport: voici tout ce qui va changer en région verviétoise

La ligne S41 Liège-Verviers bénéficiera de deux trains par heure et par sens au lieu d’un seul actuellement. Ces trains passeront par Liège-Guillemins, Angleur, Chênée, Chaudfontaine, Trooz, Fraipont, Nessonvaux, Pepinster et Verviers-Central.

L’offre transfrontalière va également être renforcée au départ et à l’arrivée à Liège. Un train « des trois frontières » va ainsi être mis en service. Il permettra des connexions plus régulières avec les Pays-Bas et l’Allemagne, avec des trains adaptés aux cyclistes et aux personnes à mobilité réduite. Dix-huit allers-retours sont annoncés en semaine, 17 le samedi et 16 le dimanche.

Enfin, la ligne S41 (Liège Saint-Lambert/Verviers-Central) sera à l’avenir prolongée jusqu’Aix-la-Chapelle, tant en semaine que le week-end.

Autant de bonnes nouvelles donc, notamment pour certaines lignes qui voient leur fréquence amplifiée alors qu’on craignait encore jusqu’il y a peu pour leur survie.