Une voiture termine sa course sur les rails rue Bastin à Cheratte ce dimanche soir: les occupants ont pris la fuite (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce dimanche soir vers 22h45, un accident s’est produit rue Bastin à Cheratte, à hauteur du passage à niveau.

Le conducteur d’une voiture de marque Opel Corsa a perdu le contrôle de son véhicule dans un virage et a terminé sa course sur le toit et sur les rails de chemin de fer.