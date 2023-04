Une fausse collecte de vêtements à Braine-le-Comte: la commune met en garde les habitants!

Contactées à ce sujet par plusieurs Brainois, les autorités mettent en garde leurs concitoyens sur le site de la commune. L’initiative émane probablement d’un asbl « pirate » dont l’intention est de revendre les vêtements collectés sur le marché noir.

Ne tombez pas dans le panneau !

La commune en profite également pour donner quelques conseils afin d’éviter aux habitants de se faire piéger par ces avis frauduleux : « Ils ne reprennent en général pas de logos d’associations et aucune mention ne figure sur la finalité sociale de celle-ci. Pour rappel, seuls les opérateurs en ordre de convention avec la ville, c’est-à-dire l’ASBL les Petits Riens et l’ASBL Terre peuvent organiser la collecte des textiles sur Braine-Le-Comte. Vous pouvez donc déposer vos vêtements usagés en toute confiance dans les conteneurs de ces associations, placés sur l’espace public et dédiés à cet effet, » est-il indiqué.