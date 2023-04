La tour de Gosselies dans un piètre état: «Un arbre pousse sur un mur, la mérule attaque les bois intérieurs, la toiture laisse l’eau s’infiltrer…»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La tour de Gosselies fait partie du patrimoine classé de Charleroi. « Selon mes recherches, elle est le seul vestige du château de la famille de Bousies, seigneurs de la place de 1423 à 1534 », explique Léon Casaert, conseiller communal socialiste. Malheureusement, son état actuel fait peine à voir.

Léon Casaert fâché! - P.SCH.

« La toiture n’empêche absolument plus l’eau de s’infiltrer et la mérule ronge petit à petit la charpente », poursuit l’ancien mayeur. Dans le voisinage, on se désole aussi de la situation. « On voit même un arbre pousser sur un des murs », témoigne un riverain.