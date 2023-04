Châtelet recevra plus d’un million d’euros pour la rénovation énergétique du site Gendebien qui héberge l’administration centrale et le pôle logistique

Pour améliorer les performances énergétiques de son pôle administratif principal, situé sur le site Gendebien, Châtelet est allée décrocher 1.073.424 euros auprès de l’Europe. « Il s’agit d’une opération lourde. Elle visera notamment le bâtiment, qui abrite les services des Travaux et de l’Environnement », indique Michel Mathy, l’échevin châtelettain en charge du Développement économique. « On touchera à la fois à l’enveloppe, mais aussi à l’intérieur. » En deux mots, on isolera les lieux et on les rendra plus fonctionnels. « Il est prévu, par exemple, de poser une mousse isolante en façade et d’installer des panneaux photovoltaïques sur les toitures. On apportera aussi au bâtiment une touche plus contemporaine. »