Cafetier à Verviers, Raphaël Wernerus découvre un énorme trou à la place de sa terrasse: «Personne ne m’a prévenu!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Propriétaire du café le St-Raph, qui se trouve place du Martyr à Verviers, Raphaël Wernerus l’a mauvaise depuis la semaine dernière. En effet, on a creusé dans le trottoir devant son établissement dans le cadre du chantier Verviers, Ville conviviale. Le commerçant disonais est dépité. Impossible pour lui d’installer sa terrasse extérieure et, en plus, on ne l’a même pas prévenu !