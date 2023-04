L’image désastreuse des routes wallonnes après la chute de Tadej Pogacar lors de Liège-Bastogne-Liège: le ministre régional Philippe Henry réagit aux critiques

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Sans cette chute, le belge Remco Evenepoel n’aurait peut-être pas remporté son second Liège-Bastogne-Liège. Tadej Pogacar est tombé car le coureur devant lui a chuté après l’explosion de ses deux pneus dans un nid-de-poule près de Bertogne.

Ce tronçon de la N826 appartient au Service public de Wallonie. « Une semaine avant la course, nos équipes ont précédé à des réparations le long de parcours emprunté. Elles ont notamment rebouché des nids-de-poule. Ces travaux, typiques de la sortie de l’hiver, auraient été réalisés de toute manière. Ils ont été avancés en vue de la course », explique Sarah Pierre du SPW Mobilité et Infrastructures.