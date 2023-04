Quel nom pour la nouvelle piscine de Huy? Aux Hutois de voter!

L’échevin du sport hutois, Etienne Roba, a lancé la proposition sur sa page Facebook, ce lundi : « On réfléchit actuellement au nom de la future piscine communale de Huy. L’idée est de vous associer pour démultiplier les idées et faire émerger une identité pour ce magnifique projet proche d’être concrétisé », écrit-il à la communauté. Un nouveau nom pour une nouvelle identité, puisque la piscine, en travaux, deviendra l’année prochaine un centre aqualudique à part entière. « Moi j’aime bien AquaHuy et vous, quelles sont vos idées ? », demande l’échevin.

Les Hutois sont donc invités à soumettre leurs bonnes idées en commentaires, mais bientôt un appel plus structuré sera organisé via les différents canaux de la Ville. Cela promet de beaux jeux de mots et allusions farfelues, comme ceux déjà postés sous le message Facebook d’Etienne Roba: s'Huymming pool, Huy plouf, Huy’brasse, Huy-Les-Bains...Il y a aussi le terre à terre « La Piscine » et l’ironique « Piscine communale Anne-Marie Lizin ». De beaux sourires en perspective.