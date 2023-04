Ils tentent de créer un réseau de trafic de stupéfiants à Aubange, mais se font prendre… après leur premier convoi

Lire aussi Fraude électorale à Neufchâteau: les avocats de Dimitri Fourny plaident son acquittement

Un trafic à hauteur de 3.100 euros

Se joignent aux deux prévenus devant le tribunal : leur hôte et un consommateur. Pour le Ministère public, la personne qui a offert le refuge aux trafiquants est tout aussi responsable qu’eux. Elle est excédée par le trafic de drogue, de plus en plus présent dans cette région. « Je ne veux pas faire de vous un exemple. Mais à partir de maintenant, je vais me montrer sévère pour les cas de trafic de drogue. Des personnes peuvent mourir à cause de vous ». Elle requiert trois ans de prison pour les trafiquants, un an de prison pour l’hôte et six mois d’emprisonnement pour le consommateur.