Delhaize: la direction ferme temporairement deux magasins pour «raisons de sécurité»

Un comportement « violent »

Le front commun syndical dénonce un comportement de la direction « de plus en plus violent ». Pour la CNE, le Setca et la CGSLB, ces fermetures correspondant à un ’lock-out’, soit la fermeture provisoire d’une entreprise décidée par l’employeur pour répondre à un conflit collectif comme une grève. Un procédé qui, selon ces organisations, est généralement utilisé lorsqu’une grève est partielle, afin de faire pression sur les grévistes, les non-grévistes n’étant alors plus rémunérés.

« Devra-t-on aller devant le tribunal pour le faire cesser ou Delhaize détourne-t-il encore la loi en faisant signer des avenants temporaires de contrats ? », s’interroge le front commun. D’après lui, la direction contourne en effet la délégation syndicale en faisant signer un document aux travailleurs afin qu’ils aillent travailler dans un autre magasin. « Il est pourtant stipulé dans le règlement de travail qu’il faut l’accord de la délégation syndicale en cas de mutation », rappellent la CNE, le Setca et la CGSLB.