Maxime Daye tire la sonnette d’alarme sur l’état des finances locales et lance un appel: «Il faut revaloriser la fonction de bourgmestre!»

Monsieur Daye, une question directe : quelle est la situation financière des communes de Wallonie ?

La situation financière de l’ensemble des communes de Wallonie n’est vraiment pas au beau fixe. Dans mes premières années de présidence de l’Union des villes, je disais qu’on arrivait vers un ravin. Maintenant, je dis qu’on est dans le ravin. On a les quatre P : police, pompiers, pauvreté et les pensions, pensions du personnel communal qui en fait affectent énormément les finances communales. Avec en plus de ça, toutes les crises que l’on a vécues, que Monsieur et Madame Tout le monde ont vécues aussi, à savoir le Covid, la crise de l’accueil ukrainien, la crise financière, la crise énergétique. L’énergie, c’est fois trois pour les villes et communes, le personnel, l’inflation qui explose. Par exemple, le personnel communal c’est plus de 10 % d’augmentation en coûts. Et donc là, aujourd’hui, on est vraiment face à un mur au niveau de nos finances communales. Et ça fait plusieurs mois maintenant qu’à l’Union des villes et communes de Wallonie, on tire la sonnette d’alarme et on dit qu’il faut absolument réformer le système en profondeur.

Est-ce qu’on peut dire que la majorité des communes ou une grande partie des communes de Wallonie sont en déficit chronique ? Il y a quand même des communes qui sont saines. Mais est-ce que c’est la majorité ou pas ?

On a les très grandes villes de Wallonie qui, elles, sont en déficit structurel, donc ça pose vraiment beaucoup de questions, ça fait peur. Les très très grandes villes comme Liège, Charleroi, qui ont en plus de ça des aides spécifiques aux grandes villes mais qui ont des aides encore en plus sur le côté parce qu’on n’y arrive pas. Vous avez également toute une série de grandes villes et de villes moyennes qui, même chose, ont dû faire appel à ce que l’on a appelé le plan Oxygène, plan Oxygène que du côté de l’Union des villes et communes de Wallonie, on avait critiqué. Pas sur la nécessité de financer les communes et leur donner du financement. Mais c’est simplement de se dire qu’à partir du moment où vous donnez un emprunt, vous faites un emprunt pour financer vos dépenses courantes, donc votre vie de tous les jours, c’est un peu comme une certaine marque à la maison où on peut faire des emprunts pour payer ses courses. Mais là, il y a un problème.