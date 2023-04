Réforme des collectes le 15 mai à Bruxelles: «Les Bruxellois vont devoir s’organiser pour sortir leurs poubelles à temps»

Trois changements pour le prix d’une réforme dans certaines communes, ce n’est pas un peu beaucoup d’un coup ?

Il y a une seule réforme, tout découle l’un de l’autre. Le sac orange et le sac bleu + (NDLR : on peut mettre davantage de PMC), ce sont des obligations européennes. De là découle un sac blanc forcément plus petit et plus de moyens à mettre en œuvre pour collecter les sacs organiques et les sacs PMC+. Mécaniquement, on est obligé de limiter les ressources qu’on met sur les sacs blancs. C’est logique, ils vont diminuer de volume. Il ne reste plus grand-chose dans le sac blanc.