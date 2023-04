Vous êtes nouveaux propriétaires de panneaux photovoltaïques? Voici les pièges à éviter!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le nombre de ménages possédant des panneaux photovoltaïques explose. Entre le 1er janvier et le 15 avril, Ores a déjà agréé quelque 12.000 installations supplémentaires. Alors que sur l’ensemble de l’année 2022 on atteignait les 28.000. « Il en arrive tous les jours », commente le porte-parole, Jean-Michel Brebant. « En 2020, nous avions 100.000 installations. Actuellement, nous atteignons les 159.000. »

de videos

Du côté de l’AIESH (Sud du Hainaut), on recense environ 2.250 installations domestiques. « C’est 11 % de l’ensemble de nos points de fourniture en électricité », souligne le directeur Didier Wallée. Et Resa (région liégeoise) confie avoir environ 55.000 prosumers sur son réseau. On est donc largement au-dessus des 200.000 aujourd’hui.

de videos

Face à cette ruée et aux nombreuses idées reçues, que faut-il croire et surtout, dans quels pièges ne pas tomber ?