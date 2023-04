Padel: forfait des numéros 1 à Bruxelles, le tableau final bousculé

Le forfait pour raison médicale a été officiellement acté ce lundi par les organisateurs mais il était dans l’air depuis plusieurs jours après un forfait au tournoi de Grenade et une période de convalescence trop courte pour défendre leur titre dans la capitale belge. « Finalement, je ne vais pas pouvoir jouer à Bruxelles », a écrit Juan Lebron à ses 415.000 followers sur Instagram. « Sur recommandation médicale, je dois continuer à me rétablir pour revenir à la compétition dans les meilleures conditions possibles. Je me suis entrainé ces jours-ci mais je ne suis pas encore prêt à disputer un tournoi », a-t-il ajouté. Cependant, le plateau de la 2e édition du Brussels Padel Open reste alléchant avec la présence des principales stars de la discipline.

Le tableau final remodelé

L’absence de Lebron et son équipier Galan a des conséquences à la marge sur le tableau final. Ceux-ci devaient jouer contre les Belges Clément Geens et Maxime Deloyer, bénéficiaires d’une wild-card. Nos compatriotes seront finalement opposés à Tapia et Coello, et ce ne sera pas un cadeau… Ils ont remporté les 5 premiers tournois de l’année du World Padel Tour et restent sur 22 victoires consécutives en ayant concédé à peine… deux sets. Pour les deux autres joueurs belges du tableau masculin, Jérôme Peeters et François Azzola, aucun changement n’est à signaler. Ils devront faire face à la nouvelle paire composée de Momo Gonzalez et Sanyo. Ces rencontres se dérouleront lors de la journée « noir-jaune-rouge » ce mercredi 26 avril au cœur de la gare maritime de Tour & Taxis.