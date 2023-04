Les 40 lieux d’accueil de la Petite Enfance de la Ville de Bruxelles utiliseront des langes lavables

Ces 40 lieux d’accueil des plus petits sont source de quelque 240 tonnes de déchets ou 1.210.000 langes souillés par an, est-il ressorti lundi soir des explications de l’échevin de la Petite Enfance, Arnaud Pinxteren (Ecolo).

Formellement, le conseil communal a donné son feu vert à un marché public de service portant sur l’organisation et l’exécution de la location de langes, la location de sacs de transport pour les langes propres et sales, la récupération des langes sales, leur nettoyage et stérilisation, l’entretien et la redistribution de ceux-ci dans les crèches, ainsi qu’une campagne d’information pour le personnel.