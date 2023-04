Les confidences de Christophe Dechavanne: «Refaire ‘Ciel mon Mardi’ à la télé? Impossible, ce serait trop violent!» Ce mardi, RTL diffuse un nouveau numéro des « Orages de la vie », avec Christophe Dechavanne. Retour sur l’attentat de Liège en 2018 et, par ailleurs, portrait de Chimène Badi. «Je suis toujours bien accueilli en Belgique.» - RTL-TVi

Par Thibaut Fassuleto

Comment s’est déroulé le tournage à Liège ? Comme tous les tournages que je fais pour « Les Orages de la vie », c’est-à-dire très bien. Je rencontre des gens formidables qui ont vécu des drames personnels. J’ai un peu découvert cet attentat parce qu’on n’en avait moins parlé en France que le drame de Strépy. Des gens épatants s’expriment dans l’émission, comme le directeur de l’école qui est remarquable, le témoin du café et de la rue. On parle aussi de cette femme d’entretien qui a été extraordinaire en retenant l’assaillant dans l’école pendant un certain temps pour éviter des dégâts plus graves.

En deuxième partie d’émission, vous allez aussi à la rencontre de Chimène Badi.

Oui, je suis allé dans le sud de la France. Je ne connaissais pas du tout Chimène. Je suis tombé sur une femme absolument brillante qui a eu une jeunesse très compliquée. Elle a été un peu bousculée par son physique, ses origines. Les gens ne se sont pas très bien conduits avec elle. Chimène a eu un parcours assez exemplaire et, humainement, elle est épatante. C’était une belle rencontre.

Quels retours avez-vous depuis que vous animez ce programme sur RTL ? Quand je viens en Belgique, je n’ai jamais eu de regards très désagréables, donc je ne peux pas vous dire qu’il y a un changement. Je suis toujours très bien accueilli dans votre pays. Je sens qu’il y a une vraie sympathie en Belgique et je suis toujours très content d’y venir. Est-ce que vous aimeriez animer une version française des « Orages de la vie » ? Pour l’instant, je suis hyper occupé mais, vous savez, j’ai toujours fait des émissions de rencontre. En France, on a toujours eu des concepts dans lesquels j’allais à la rencontre des gens. Ici, c’est nouveau parce que je le fais en Belgique mais le fait d’aller rencontrer des personnes qui ont eu des fêlures, ça existe depuis très longtemps. On vous retrouve également les samedis soir sur France 2 dans « Quelle Époque ! ». Comment se passe la relation avec Léa Salamé, l’animatrice du programme ? Ça se passe super-bien. Léa est formidable. Il y a zéro problème. C’est fait en toute complicité avec beaucoup de bienveillance. C’est impeccable. Tous ceux qui annonçaient une catastrophe n’ont pas eu le nez fin. Est-ce que l’émission de France 2 reviendra la saison prochaine ? Je n’en sais rien du tout mais je ne vois pas comment une chaîne supprimerait une émission du samedi soir qui monte jusqu’à près de deux millions de téléspectateurs chaque semaine. C’est énorme. Ce n’est plus arrivé depuis des années. Récemment, une polémique est survenue après que vous avez fait état de vos opinions politiques. Non, je n’ai pas fait état de mes opinions politiques. J’ai simplement dit que François Hollande n’avait pas fait que de la merde. J’ai toujours voté à gauche, c’est vrai, mais je ne l’ai jamais caché. J’ai été surpris de cette polémique parce qu’il y a pleins de gens qui m’aimaient beaucoup et qui ne m’aiment plus, puisque suis à gauche. Je trouve ça étrange. Pourrait-on imaginer le retour de « Ciel mon Mardi ! », un jour en télé ?