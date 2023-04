Deux bus transportant une centaine d’enfants entrent en collision avec un camion au nord du pays: six blessés

Ce lundi aux alentours de 18 heures, un camion a percuté l’arrière d’un bus qui transportait des enfants rentrant de voyage scolaire. Ce véhicule est lui-même rentré dans un autre bus scolaire du même groupe.

Selon les premières informations, le chauffeur du camion, un accompagnateur et quatre enfants ont été légèrement blessés. La police et les services d’urgence sont arrivés en masse sur les lieux, mais il n’y a pas eu de blessés graves. Le conducteur du camion et un enfant ont été emmenés à l’hôpital pour des examens de contrôle. Plus tard, alors que le groupe a été emmené dans une école de Kallo, trois autres enfants et un accompagnateur ont été emmenés à l’hôpital.