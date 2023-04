Le FC Barcelone emprunte une somme folle pour rénover son stade du Camp Nou

Le plan prévoyait par exemple 900 millions pour la rénovation du Camp Nou, 420 pour le Palau Blaugrana utilisé par le basket et le handball, et 20 pour le stade Johan Cruyff où joue l’équipe réserve (Barça B) et le Barça féminin.

Le Camp Nou a été construit en 1957 et pouvait accueillir 93.000 spectateurs. Il a subi depuis trois grosses rénovations (1993-94, 1998 et 2008) et deux agrandissements (1980-82 et 2017-21). Sa capacité maximale officielle est de 99.354 places.