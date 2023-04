Le ciel laisse place à une alternance d’averses et d’éclaircies sous des températures fraîches

En cours de journée, les nuages bourgeonneront et pourront par endroits atteindre le stade d’averse dans l’intérieur. Le temps sera frais avec des températures qui ne dépasseront pas 6ºC en haute Ardenne et 10 ou 11ºC en Flandre. Le vent sera faible à modéré de nord à nord-ouest.

Cette nuit

Le ciel se dégagera et le vent deviendra faible de direction variable. Ces conditions seront propices à un fort refroidissement nocturne qui se traduira par des minima autour de 0ºC dans le centre du pays et des températures négatives en Ardenne. Le gel au sol sera généralisé. Plus tard dans la nuit les nuages élevés deviendront plus nombreux depuis la frontière française.