Netflix va investir 2,5 milliards de dollars dans des contenus sud-coréens: «Le double du montant total investi depuis 2016»

« Netflix est heureux de confirmer qu’il investira 2,5 milliards de dollars (2,3 milliards d’euros) en Corée, notamment dans la création de séries, films et programmes non scénarisés coréens sur les quatre prochaines années », a déclaré M. Sarandos dans un communiqué transmis mardi à l’AFP après une rencontre avec le président sud-coréen Yoon Suk Yeol à Washington.

Ces dernières années, les contenus sud-coréens connaissent de plus en plus de succès à l’international. Plus de 60 % des utilisateurs de Netflix ont regardé au moins un programme provenant de la Corée du Sud en 2022, selon les données de l’entreprise.