La Défense licencie un militaire sympathisant de l’extrême droite: «Il ne présente plus les garanties suffisantes en matière de loyauté et d’intégrité»

Cette éviction est l’issue d’une mise à l’écart progressive, passant notamment, en septembre, par la suspension « par mesure d’ordre » de ce sous-officier, âgé d’une cinquantaine d’années.

« Il ressort de l’enquête effectuée par le SGRS (Service Général du Renseignement et de Sécurité) et de l’examen du dossier de l’intéressé qu’il ne présente plus les garanties suffisantes en matière de loyauté et d’intégrité », peut-on lire dans un arrêt du Conseil d’État.