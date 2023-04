L’explosion de la fusée Starship répand des particules plus loin que prévu

Une fusée de 120 mètres de SpaceX a explosé près de 4 minutes après son lancement sur la base de Boca Chica jeudi dernier. Selon CNBC, les permis de l’entreprise montrent que les débris seraient dispersés dans un rayon de plus d’un kilomètre autour de la base en cas d’explosion. En réalité, les débris ont atterri aussi loin que Port Isabel et South Padre Island, à une dizaine de kilomètres de la base de lancement.

Selon la chaîne américaine CNBC, leur principale préoccupation est la grande quantité de particules dispersées par le lancement, beaucoup plus loin que prévu.

Selon le journal The New York Times, au moins une fenêtre de Port Isabel aurait été fissurée après l’explosion du Starship. Un porte-parole de Port Isabel a confirmé au journal que la quasi-totalité de la localité était ensevelie sous « une couche assez épaisse de sable et de poussière ». Toutefois, cela ne devrait pas être nocif pour la santé. Le lancement lui-même a provoqué un énorme nuage de poussière.