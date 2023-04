Conflit au Soudan: dix-sept Belges évacués, une vingtaine encore sur place

C’est ce qu’a déclaré la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib lors de l’émission De Ochtend sur Radio 1 ce mardi. Une vingtaine de compatriotes se trouvent encore dans le pays, mais nombre d’entre eux n’ont pas fait part de leur intention de partir.

Depuis le week-end dernier, plusieurs pays collaborent pour expulser leurs ressortissants du Soudan. La Belgique collabore avec la France et les Pays-Bas pour évacuer le plus rapidement possible les Européens qui le souhaitent.