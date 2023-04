Le géant suisse de l’alimentation Nestlé enregistre une hausse desventes de 5,6% au 1er trimestre, gonflées par les hausses de prix

Sa croissance organique, qui permet de jauger ses ventes hors effets de changes et fusions ou acquisitions, a atteint 9,3 % sous l’effet des hausses de prix, augmentés de 9,8 % à l’échelle du groupe, indique dans un communiqué le géant propriétaire notamment des dosettes de café Nespresso, bouillons Maggi et barres chocolatées KitKat.

Les analystes interrogés par l’agence suisse AWP tablaient en moyenne sur un chiffre d’affaires de 23,2 milliards de francs et une croissance organique de 7,3 %.