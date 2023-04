Le groupe belge Jan De Nul Group va câbler le plus grand parc éolien en mer du Danemark

Le montant du contrat n’a pas été communiqué.

Identifié comme le plus grand parc éolien offshore du Danemark, avec une capacité totale de plus de 1.000 MW, Thor fournira de l’énergie renouvelable à environ un million de ménages danois. Thor sera construit dans la mer du Nord danoise, à environ 22 kilomètres de Thorsminde, sur la côte ouest du Jutland. Le parc éolien devrait être pleinement opérationnel au plus tard à la fin de 2027.