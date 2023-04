Ce vendredi 21 avril, c’était le vernissage de l’expo de Place Ô Arts : Des images & des mots présentant une vingtaine d’artistes à la Galerie du Beffroi dans le centre de Namur. Place Ô Arts, c ‘est un collectif d’artistes namurois, une initiative inédite qui valorise et assure la promotion des artistes plasticiens sur le territoire de la Ville et de la Province de Namur dans le but de rendre l’art visible et accessible au plus grand nombre. Pour les curieux, elle y reste jusqu’au 21.05 avec entrée gratuite… Si tout attire mon œil, j’accroche particulièrement aux photos géantes de Jacques Moisse. Communicateur dans la vie, Jacques, Jambois originaire de Liège, m’explique pratiquer la photo dès son adolescence. Depuis 2016, il reprend activement cette passion. La photo est un moyen pour lui, de traduire la vie, l’instant à la fois singulier et universel. Si les paysages font parfois l’objet de ses œuvres, c’est de corps et de portrait dont il s’agit ici. L’enveloppe charnelle d’une jeune femme marquée par la vie est sublimée par sa prise photographique. Puissants, les clichés en grand format nous immergent dans un univers particulier, à la fois intime mais violent, de par les blessures apparentes du modèle.

Plus loin dans l’expo, je côtoie le travail de la pétillante illustratrice Marie Paulus aux bottillons rouges. Issue d’un milieu d’artistes et de musiciens, Marie étudie à Bruxelles à Saint-Luc. Artiste dynamique et plurielle, elle pratique également la gravure, la peinture et la sculpture. Aujourd’hui, retenons ses créations à l’encre de chine. Jamais en panne d’inspiration, on la sollicite pour des ouvrages, elle édite pour sa part, ses livres de petites histoires illustrées. Récemment, elle se diversifie et élabore à leur demande, pour la célèbre brasserie Houppe, une étiquette de bière éphémère. Bientôt, elle finalisera des cartes postales à visée pédagogique.

Enfin, pointons le travail de la plasticienne Lorka, architecte d’intérieur de formation, qui depuis 1997, occupe les rôles de formatrice, animatrice et scénographe à l’Atelier Sorcier, centre d’expression et de créativité de Lonzée. Officiellement artiste depuis 2010, elle mitraille des passants et retravaille minutieusement les clichés pour en faire émerger des « Sapiens ». A ces êtres particuliers, ces citoyens recomposés, elle ajoute sa connaissance et sa maîtrise du « fil » qui reste le liant de sa démarche artistique.

Place ô Arts nous promet encore une autre exposition aux Bateliers, en plein cœur de Namur cet été. Nul doute que nous y serons nombreux pour admirer le travail toujours plus fin de nos pépites namuroises dont le nombre ne cesse de croître… Catherine Coyette