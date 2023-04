Le Roi Philippe et la Reine Mathilde assisteront au couronnement du RoiCharles III prévu le 6 mai prochain

Il avait été annoncé précédemment que le roi des Pays-Bas Willem-Alexander et la reine Máxima se rendraient à Londres pour le couronnement. Les princesses Beatrix et Amalia assisteront à nouveau à la réception le vendredi soir, de même que notre princesse Elisabeth.

Le couronnement de Charles III a lieu huit mois après le décès de sa mère et prédécesseur, Élisabeth II. La cérémonie aura lieu le samedi 6 mai à l’abbaye de Westminster à Londres et sera présidée par l’archevêque de Canterbury Justin Welby. Après la cérémonie, Charles et son épouse Camilla, ainsi que d’autres membres de la famille royale britannique, retourneront à Buckingham Palace au cours de la « procession du couronnement », après quoi ils salueront le peuple depuis le balcon.

D’autres membres de la famille royale ont confirmé leur présence : le prince héritier du Danemark, Frederik, et la princesse héritière Mary, ainsi que le prince héritier du Japon, Akishino, et son épouse, la princesse Kiko.

Le lendemain du couronnement, le dimanche 7 mai, un grand concert est prévu à Windsor avec, entre autres, Take That, Lionel Richie et Katy Perry. Le concert sera retransmis en direct sur la BBC. Une « chorale du couronnement » se produira également, composée de chanteurs issus de chorales de réfugiés, du service de santé et de groupes LGBTQ+. La nuit, des lieux emblématiques du Royaume-Uni seront illuminés.