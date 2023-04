L’action Bpost chute de plus de 17% mardi à l’ouverture de la Bourse de Bruxelles

Après l’examen de conformité relatif à la concession pour la distribution de journaux en Belgique, bpostgroup a entamé de nouvelles enquêtes sur d’autres appels d’offres et contrats publics.

Une chute qui se fait au lendemain de l’annonce par la société postale et de logistique de la découverte de nouveaux éléments pointant vers des irrégularités dans d’autres appels d’offres et contrats publics, avec des conséquences financières à venir

De quoi torpiller l’action du groupe qui chutait de plus de 17 % à l’ouverture et même de plus de 20 % vers 9h15 par rapport à son cours de clôture lundi.