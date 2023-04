Balade à vélo à la découverte de producteurs avec «Nourrir Tournai»

Cette année, Nourrir Tournai emmène le public, en balade à vélo, à la rencontre de quelques producteurs et transformateurs bio des villages de Froidmont, Wez-Velvain, Lesdain, et Esplechin (Tournai et Brunehaut).

Ces 25 kms à travers champs, pépinières et forêt seront rythmés par des haltes chez cinq acteurs de l’alimentation locale qui présenteront leur lieu et leur production. Les participants rencontreront Au Champ des Colibris, L’herboristerie Fleurs et Terre, La Brasserie du Grand Mir, Le jardin du chat Huthé et My biotiful berries. Cette balade sera aussi l’occasion de connaître les projets initiés par la Ceinture Alimentaire du Tournaisis en partenariat avec la Ville de Tournai : CréFarm et Coop alimentaire.