«Je ne suis pas le cerveau d’une arnaque»: Kev Adams embourbé dans un scandale financier? L’humoriste sort du silence (photo) Face à la polémique qui prenait de l’ampleur, Kev Adams a tenu à s’expliquer. Photonews

Par X.V., L.V.

Ce dimanche, on apprenait, via Mediapart, que Kev Adams aurait fait perdre un million d’euros à pas moins de 700 investisseurs, après avoir fait la promotion d’un film financé par des cryptomonnaies. de videos L’histoire remonte à mai 2022. Sur Instagram, Kev lance une levée de fonds. Objectif : récolter 60 millions d’euros en NFT afin de réaliser le film d’animation « Plush », dont la sortie était annoncée pour décembre 2023. Un projet qu’il entendait mener de front avec un certain Fabi, alors déguisé en nounours.

Ces NFT (jetons cryptographiques uniques et indivisibles représentant un actif numérique) permettraient à chaque investisseur d’enfiler la casquette de « coproducteur » du film, censé réunir un casting trié sur le volet. Parmi les noms avancés : Gérard Darmon, Eric Judor, Gims…

En plus d’apparaître au générique, les investisseurs devraient aussi toucher 80 % des profits. Seulement voilà… presque un an après le lancement de la campagne, le film est toujours au point mort et, d’après Mediapart, les investisseurs pourraient ne jamais revoir la couleur de leur argent.

Ce lundi soir, Kev Adams a tenu à réagir : « Je n’ai pas l’habitude de répondre aux polémiques. Mais à, vu l’ampleur, il me paraît important de mettre les choses au clair », débute-t-il. « J’ai été contacté en 2021 au sujet d’un projet de long-métrage d’animation participatif. L’idée était simple : je devais prêter ma voix à un dessin animé potentiel et en faire la promotion. Autrement dit : exercer mon métier. C’EST TOUT. » Lire aussi «J’ai du mal avec ma gueule, mes cheveux, mes dents écartées, mon double menton…»: Kev Adams nous parle de ses complexes physiques (vidéo) Et de poursuivre : « Je me suis assuré du sérieux du projet, j’ai même longuement parlé avec les studios (qui étaient censés produire et fabriquer le film). J’étais en confiance, entouré de professionnels. J’ai compris par la suite que leur projet était trop ambitieux et inadapté au marché des NFT et du cinéma. Je précise que de mon côté il n’y a eu aucune rémunération. Le principe pour moi était d’être rémunéré uniquement si le film se faisait. »