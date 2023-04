Trois magasins Delhaize fermés, dont ceux de Mons et de Flagey, pour «faits de vandalisme»

La protestation syndicale chez Delhaize semble de toute façon s’éteindre tranquillement. Elle a débuté le 7 mars, lorsque la chaîne a annoncé son intention de privatiser ses 128 supermarchés. Chaque jour, des dizaines de magasins ont fermé leurs portes en signe de protestation.

Mardi, il n’en restait plus que trois sur les 128 : un à Anvers, un à Mons et un à Bruxelles (Elsene-Flagey). Delhaize a décidé de maintenir ces deux derniers magasins fermés pendant quelques jours, en raison de « faits de vandalisme qui ne permettent pas de garantir la sécurité des employés et des clients ». L’entreprise n’a pas voulu divulguer plus de détails. « Mais une limite a été franchie ».