Trois courses dans l’entité de Celles: des perturbations sont à prévoir

Samedi 29 avril, venant d’Avelgem (pont), une épreuve dames empruntera la rue Provinciale, la rue d’Anseroeul vers le Mont-de-l'Enclus. En conséquence : à partir de 12h15 et jusqu’à la fin du passage de la course, la circulation des véhicules sera interdite dans le sens contraire de la course. Dès 12h15 et jusqu’à la fin du passage de la course, le stationnement sera interdit le long du parcours. Samedi 29 avril, venant d’Avelgem (pont), une épreuve juniors empruntera la rue Provinciale, la rue Pont à l’Haye, la place de Pottes, les rues de la Gare, du Bois Cahu, Aride, des Aulnes, Authiegem, rue Provinciale, et rue d’Anseroeul vers le village d’Anseroeul.

En conséquence : à partir de 14h et jusqu'à la fin du passage de la course, la circulation des véhicules sera interdite dans le sens contraire de la course. Dès 14h et jusqu'à la fin du passage de la course, le stationnement sera interdit le long du parcours.