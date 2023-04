Secte au Kenya: les enquêteurs redoutent de nouvelles victimes dans le «massacre de Shakahola»

Le président William Ruto a qualifié de « terroriste » le « pasteur » de ce groupe appelé Église Internationale de Bonne Nouvelle (Good News International Church), Paul Mackenzie Nthenge, qui prônait de jeûner pour rencontrer Jésus. M. Ruto a promis des mesures contre ceux « qui veulent utiliser la religion pour faire avancer une idéologie louche et inacceptable ».

Ce scandale a également ravivé également le débat sur le contrôle des cultes au Kenya, pays majoritairement chrétien, où des « pasteurs », « Eglises » et autres mouvements religieux marginaux défraient la chronique.

Il est en détention après s’être rendu à la police le 14 avril, après le début des recherches dans la forêt de Shakahola. Il a comparu le lendemain devant un tribunal, et doit à nouveau être entendu le 2 mai.

Cette affaire suscite de nombreuses interrogations sur des failles de la part des autorités policières et judiciaires, qui connaissaient ce « pasteur » depuis plusieurs années.

Un enquêteur a déclaré à l’AFP que jusqu’à six personnes étaient enterrées dans la même tombe, tandis que d’autres corps ont été retrouvés à même le sol.

Une équipe est également chargée de rechercher d’éventuels survivants. Lundi à la mi-journée, 29 personnes avaient été retrouvées et hospitalisées depuis le début des recherches, a affirmé M. Koome.

« Nous pensons qu’il y en a plus », a déclaré le chef de la police kényane Japhet Koome, qui s’est rendu sur place lundi.

Les enquêteurs sont à la recherche de dizaines de fosses communes dans une vaste zone de 325 hectares, située dans une forêt non loin de la ville côtière de Malindi.

M. Kindiki a affirmé dimanche que ce massacre devait amener à « non seulement à la plus sévère des punitions pour le ou les auteurs de l’atrocité (…), mais aussi à une réglementation plus stricte (y compris l’auto-réglementation) de chaque église, mosquée, temple ou synagogue à l’avenir ».