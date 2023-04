Meurtre de l’enseignante Vinciane Mathues à son domicile de Soumagne: un nouvel appel à témoins pour identifier deux individus qui «flânaient» dans le quartier (vidéo)

Le 1er individu est de corpulence mince. Il était vêtu d’une veste claire, d’un pantalon bleu avec une ligne blanche sur les côtés et de baskets bordeaux à bords blancs et semelles rouges. Il était en possession d’un sac à dos gris.

Ils flânaient, le jour des faits, dans le quartier entre 7h30 et 9h00. - D.R

Le 2ème individu est de corpulence athlétique et est plus grand que le 1er. Il était vêtu d’une veste bicolore – bleu marine et turquoise, d’un pantalon noir et de chaussures brunes. Il était en possession d’un sac à dos noir.

Vers 9h20, ils ont été encore aperçu dans le voisinage avec une tenue différente. - D.R

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via e-mail : avisderecherche@police.belgium.eu.